Verso l’EuroDerby: conosciamo meglio l’Inter: ecco le armi di Inzaghi

Questa sera alle 21 il Milan affronterà l'Inter nel ritorno della semifinale di Champions League: conosciamo meglio la squadra nerazzurra

Redazione Il Milanista

Stasera alle 21 il Milanaffronterà l'Inter per ribaltare il risultato dell'andata e provare a conquistare la finale di Champions League. Ma quali sono i punti di forza dei nerazzurri? Scopriamoli nel focus del sito ufficiale del Milan.

"INTER RINATA: PRESSING ALTO, TANTI GOL E POCHE DISTRAZIONI

L'Inter cercherà di raggiungere la sesta Finale di Champions League e la prima dal 2009/10 con José Mourinho. Se dovesse passare il turno, Simone Inzaghi sarebbe il quinto allenatore italiano a portare una squadra italiana in una Finale di Champions League dopo Fabio Capello con il Milan (tre volte), Marcello Lippi con la Juventus (quattro), Carlo Ancelotti con il Milan (tre) e Massimiliano Allegri con la Juventus (due). Per farlo si affiderà al gruppo che da aprile in poi ha letteralmente cambiato marcia: sette vittorie consecutive in tutte le competizioni, segnando 21 gol (tre di media esattamente a match) e subendone tre. L'Inter non è mai stata in svantaggio in nessun momento delle fasi a eliminazione diretta di questa Champions League (3V, 2N) e ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite.

L'unica squadra italiana in grado di raggiungere la Finale della competizione senza perdere nelle fasi a eliminazione diretta tra Ottavi, Quarti e Semifinali è stata la Juventus, che ci è riuscita sia nel 2014/15 che nel 2016/17. I nerazzurri sono bravissimi a pressare alto, recuperare e a cercare le corsie laterali per innescare gli attaccanti. In questa Champions League, ad esempio, la formazione milanese ha recuperato il pallone e avviato le proprie sequenze su azione a una distanza media di 38.5 metri dalla propria porta: è la quinta altezza di recupero più profonda di tutte le squadre nella competizione di quest'anno e la maggiore tra le squadre che hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta.

LA CORSIA DI SINISTRA E ROMELU LUKAKU: I FATTORI NERAZZURRI

Del feeling di L. Martínez con il Milan (sette gol nei Derby) abbiamo già raccontato. L'altro uomo in copertina nell'Inter di Inzaghi è indubbiamente Romelu Lukaku, che con la doppietta al Sassuolo ha partecipato attivamente a dodici reti (tra gol e assist) da marzo in poi, un record per un giocatore di Serie A considerando tutte le competizioni. Lo stato di forma del belga è lampante, così come l'insistenza di Inzaghi sul costruire dal binario di sinistra: l'intesa tra Dimarco, Bastoni e Barella funziona a meraviglia e ha dato risultati eccellenti, sia in campionato che in coppa.

Federico Dimarco ha fornito cinque assist su azione in questa Champions League (compreso uno all'andata contro il Milan), un record nell'edizione 2022/23; inoltre è il numero più alto di assist raggiunto da un giocatore dell'Inter in una singola stagione nella competizione (dal 2003/04), insieme a Samuel Eto'o nel 2010/11 e Wesley Sneijder nel 2009/10. Due nomi di un certo peso. Alessandro Bastoni, invece, ha preso parte a più sequenze su azione che si sono concluse con un gol rispetto a qualsiasi altro difensore centrale in questa Champions League (otto). Il classe '99 è primo dell'Inter nella competizione per palloni giocati (617), progressioni palla al piede (70) e passaggi verso la trequarti avversaria (65). Nucleo del gioco, tecnica e personalità: quello che servirà a una delle due milanesi per centrare la finale del 10 giugno".