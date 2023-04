Braglia: “Tonali importante per il gioco del Milan. In Finale vedo…”

Durante la trasmissione Maracanà, di TMW Radio, ha preso la parola Simone Braglia . L’ex portiere ha commentato la prossima Semifinale di Champions League tra Milan e Inter. Se vede i rossoneri in finale : "Sono convinto di sì. Primo bisogna far gol per andare a Istanbul e il Milan il gol lo fa. Ma è un problema farlo il gol al Milan. È l'insieme della squadra che mi dà maggior convinzione rispetto alla forza della squadra di Inzaghi nelle partite secche. In questa Champions fare gol al Milan non è da tutti".

Sulle critiche a Inzaghi: "Credo che l'Inter sia troppo per Inzaghi. È una big fuori portata per lui. La dimostrazione la dà il fatto che non abbia in mano la squadra. Le problematiche di spogliatoio vanno gestite nel migliore dei modi e non in pubblico. Oggi non è un leader per avere in mano lo spogliatoio. Ci sono stati tanti screzi in stagione. Se perdi così tante partite vuol dire che hai stimoli diversi, non ha la stessa determinazione come in sfide di Champions o con big. Lo stesso rendimento di Lukaku lo imputo a lui, è il tecnico che deve dargli lo spirito per rendere al massimo".