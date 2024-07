Braglia: “Milan? A me pare che ci credano poco, ridatemi Maldini…”

L’ultima perplessità sul progetto tecnico del Milan arriva da Simone Braglia , il quale lancia un attacco non proprio velato ai microfoni di TMW Radio.

In onda, quando gli viene chiesto un parere sui rossoneri, parte subito da qui: “Secondo voi quanto interessa alla società il progetto sportivo? A me pare che ci credano poco. Sicuramente il calciomercato è aperto e manca ancora tempo per raggiungere gli obiettivi prefissati, però manca un attaccamento alla storia del club”.