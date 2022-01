Ambrosini: “Se il Milan perde il derby dirà addio ai sogni Scudetto”

L'ex giocatore del Milan Massimo Ambrosini ha parlato a Dazn del derby della madonnina in programma sabato

L'ex mediano del Milan ora a Dazn come talent Massimo Ambrosini ha parlato proprio a Dazn. Sul derby tra Milan e Inter in programma sabato ha detto: “ Se dovesse vincere l’Inter, probabilmente il Milan potrebbe abbandonare i sogni Scudetto. Però lo vedo, a proposito di paragoni col ciclismo, come una tappa di montagna, quelle che possono segnare il passo di chi sta dietro e può recuperare il terreno perduto. Vincere potrebbe essere determinante”. Queste le parole a Dazn dell'ex giocatore rossonero Massimo Ambrosini in merito al derby di Milano.

Durante il programma Maracanà in onda su Tutto Mercato Web ha parlato di Milan il noto ex portiere Simone Braglia che ha detto: "Il Milan è una squadra che progettualmente ha iniziato questa politica di ringiovanimento da almeno un paio di anni. Ha il giusto mix adesso, per me va bene così. La partita chiave sarà il derby. Per tutte e due sarà molto chiara per gli obiettivi. Zlatan Ibrahimovic? Io il prossimo anno lo vedrei dirigente e non più sul campo". Queste le parole dell'ex portiere Simone Braglia ai microfoni di Tutto Mercato Web durante il programma Maracanà in merito al mercato invernale della società rossonera.