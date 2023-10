Borussia Dortmund-Milan: Fikayo Tomori nominato MVP della gara

Sugli spalti c'era il famoso muro giallo della curva avversaria, in campo il muro rossonero è stato Fikayo Tomori...

(ACMilan) Sugli spalti c'era il famoso muro giallo della curva avversaria, in campo il muro rossonero è stato Fikayo Tomori. Una prestazione attenta, grintosa ed efficace. Nel prestigioso palcoscenico della Champions League, l'inglese sta mostrando il repertorio al completo e per la seconda volta di fila - dopo Newcastle - è stato votato dai nostri tifosi - attraverso l'AC Milan Official App - come MVP anche di Borussia Dortmund-Milan.

Tomori ha raccolto quasi il 45% complessivo dei consensi, sopravanzando Leão, Thiaw e Musah. È la faccia della squadra che ha bissato il prezioso clean sheet, punto di partenza per avere più chance di vittoria. Il verdetto, alla fine, è stato sospeso a metà, ma la difesa come reparto ha retto dando rinnovate garanzie di essere solida e stabile anche dopo il recente 0 nella casella dei gol concessi alla Lazio in campionato.

La prova di Fikayo al BVB Stadion Dortmund è stata senza macchie, di grande padronanza e con nessun inciampo. Segnali di una buonissima condizione fisica e mentale per un giocatore - ed è questa la nota più lieta da sottolineare - tornato a esprimersi al 100%. Tanta roba per alzare il livello della retroguardia del Milan, semplificando il lavoro dei compagni e rassicurando Mister Pioli.

I numeri dettagliati di una serata brillante: 9 palloni recuperati e 2 palloni intercettati, primati di squadra. E poi 42 passaggi positivi, 4 duelli vinti, 3 lanci positivi e 2 contrasti vinti nell'arco dei 93' di gioco. Segni di stanchezza? Nessuno, anzi sempre lo stesso sguardo agguerrito lottando su ogni pallone: sia a campo aperto che nello stretto, sia in velocità che in marcatura. (ACMilan)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.