Borini: “Il Milan ha fatto un salto in avanti improvviso. Qui tiferemo…”

In un’intervista esclusiva per Gianlucadimarzio.com, l’attaccante del Karagümrük Fabio Borini ha parlato riguardo l’esperienza nel campionato turco e il momento del Milan, sua ex squadra.

Borini sul tifo turco per la finale di Champions. “Tiferanno di sicuro l’italiana. C’è già tantissima attesa: si stanno preparando fuori dallo stadio, che poi è quello dove giochiamo anche noi in campionato, con le prime fanbase, i primi manifesti… Per un giocatore, fare una partita qui è stimolante: il campo è un po’ duro, ma bello. E per i tifosi ci sarà una grande atmosfera: ottantamila posti a disposizione, gli spalti magari non vicinissimi al campo ma sarà il contesto a essere decisivo. Permettimi solo un consiglio a chi verrà qui: prendetevi tempo, le distanze da percorrere sono sempre molto lunghe. E il traffico non si batte”.

Sul Milan. “Il Milan questo stadio lo conosce bene, purtroppo. Con grande onestà devo dire che non mi aspettavo né lo scudetto l’anno scorso, né la semifinale di Champions quest’anno: hanno fatto un salto in avanti quasi improvviso, di solito i passaggi sono più graduali”.

Le italiane in Europa. “Penso che un piccolo merito vada assegnato anche ai tanti italiani all’estero. Il nostro campionato sembra sempre un piccolo passo indietro rispetto agli altri, ma iniziamo a essere tanti in giro per l’Europa e questo è uno stimolo: porta a investire di più, a far crescere di più i nostri giocatori. Vedere tutte queste italiane così avanti nelle varie competizioni non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. Una volta era la normalità”