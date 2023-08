Bonucci: “Grazie a Mancini, stufo di essere coinvolto in certe dinamiche”

Per questo, il difensore della Juventus ed ex giocatore del Milan, si è sfogato sui social. Ecco le sue parole: "Grazie Roberto Mancini per quanto abbiamo vissuto. Ad oggi stufo di essere coinvolto in dinamiche completamente estranee alla mia persona e totalmente destituite di ogni fondamento. Ci tengo a sottolineare quanto sia lontana da me l’idea di ricoprire ruoli mai nemmeno lontanamente proposti. In quanto giocatore della Juventus e rispettando il mio contratto con puntualità e correttezza, vedo l’azzurro rimanere per me solo il colore di una maglia da indossare sul campo con orgoglio e riconoscenza".