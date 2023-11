Ancora Bonaventura: “Spalletti ci sta trasmettendo diversi concetti…”

Il giocatore della Nazionale italiana Giacomo Bonaventura ha parlato dal ritiro di Coverciano. Le sue parole...

In esclusiva ai microfoni di Rai Sport ha parlato Jack Bonaventura che ha detto: “Spalletti ci vuole tutti uniti, essere stretti e compatti ci può dare tanti vantaggi. Soprattutto quando attaccano gli altri, ma anche per recuperare la palla e andare in attacco. Spalletti ci sta trasmettendo diversi concetti, non c'è tanto tempo ma abbiamo fatto riunioni e video per arrivare alle prossime sfide nel migliore dei modi".

Se i centrocampisti offensivi devono dare di più in zona gol — "L'apporto del centrocampista è importante sia per dare sostegno alla punta che negli inserimenti, per andare alla conclusione. Solo un attaccante non basta, gli esterni a volte stanno larghi e c'è bisogno di attaccare lo spazio tra i centrali e i terzini".

