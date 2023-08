Stasera Bologna-Milan: vediamo la time machine del match

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato in merito alla time machine di Bologna vs Milan dove si legge: “Bologna-Milan è la partita che inaugurerà la nostra Serie A 2023/24. Siamo pronti, il campionato parte da qui e si riprende a fare sul serio dopo un'estate che ha portato molti cambiamenti nella rosa rossonera. Scendiamo in campo al Dall'Ara , stadio in cui siamo imbattuti da oltre 21 anni (10 marzo 2002). A poche ore dal calcio d'inizio, abbiamo scelto di ripercorrere il Bologna-Milan di David Beckham , datato 25 gennaio 2009. Una partita che i rossoneri vinsero 4-1 e in cui l'inglese fu assoluto protagonista”.

David Beckam

“La prima parentesi di Beckham in rossonero è iniziata da poche settimane, quella di Bologna è la terza presenza con la maglia del Milan per David, in prestito dai Los Angeles Galaxy per sei mesi. L'esordio era avvenuto due settimane prima all'Olimpico contro la Roma (2-2), poi la vittoria casalinga sulla Fiorentina ed eccoci al Dall'Ara, per la 20ª giornata della Serie A 2008/09. Il Milan ha appena incassato la permanenza di Kaká dopo il rifiuto al trasferimento al Manchester City e scende in campo con l'obiettivo di restare in scia a Inter e Juventus in classifica. Nel 4-3-2-1 di Carlo Ancelotti, Beckham si schiera da mezzala sinistra, a completare il trio di centrocampo con Pirlo e Ambrosini”.