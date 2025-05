Orsolini, Ndoye, Castro, ma non solo: i giocatori cardine del Bologna

Vai nel canale Telegram del Milanista > Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “52 partite da un lato, 48 dall'altro. Insieme Milan e Bologna fanno 100 partite giocate nel 2024/25 tra tutte le competizioni, una stagione davvero molto lunga ormai nel suo rettilineo finale. Un'annata in cui le due squadre hanno vissuto diversi momenti di forma, con una partenza lenta per entrambe (i rossoblù hanno vinto soltanto una delle loro prime 10 partite stagionali) e un progressivo miglioramento nei risultati coinciso soprattutto con l'inverno. I rossoneri sono stati forse più scostanti, ma arrivano all'appuntamento con un migliore rendimento nelle ultime uscite (12 punti in 5 partite contro soltanto 5). In ottica Finale è da valutare il rientro di tre elementi importanti in casa rossoblù, a cominciare da Dan Ndoye : l'attaccante svizzero sta vivendo la stagione della consacrazione e a testimoniarlo ci sono gli 8 gol sommati finora in campionato, uno dei quali proprio contro il Milan a febbraio. Verso il rientro anche il difensore svedese Holm e l'attaccante danese Odgaard , due soluzioni importanti anche a gara in corso specialmente nel caso in cui la contesa dovesse prolungarsi”.

Da Orsolini a Castro passando per Skoruspki

"Il pericolo pubblico numero 1 resta, comunque, Riccardo Orsolini. L'ala ha firmato tre delle ultime cinque reti in campionato dei suoi e sebbene in carriera non ha mai battuto il Milan (era assente, infatti, nel match d'andata in campionato), il suo eccellente stato di forma lo rende un elemento da attenzionare continuamente per la retroguardia rossonera. Per il ruolo di punta centrale Italiano può optare per due soluzioni dal profilo importante: se la stagione di Santiago Castro è finora stata migliore, è anche vero che Thijs Dallinga è stato decisivo con i tre gol in Semifinale all'Empoli per permettere al Bologna di staccare il biglietto per Roma. Tante, poi, le certezze a partire da Skorupski tra i pali, il duo Lucumí-Beukema in difesa con Miranda pronto ad agire da terzino sinistro e la coppia Freuler-Ferguson (anche se scalpita l'altro svizzero Aebischer al posto di uno dei due) in mezzo al tradizionale 4-2-3-1 di Italiano. Servirà un contributo da parte di tutti e 11 i giocatori e anche dei 5 (o 6) subentrati: il Milan ha una maggiore esperienza, ma il Bologna non è da sottovalutare sotto questo punto di vista tra i tanti nazionali e l'avventura formativa in Champions League".