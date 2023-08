MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Bologna-Milan

Minuto 44 - Leao trattiene Aebischer, che stava entrando in area di rigore su un lancio dalla destra. Il fallo è fuori area e l'arbitro concede la punizione dal limite. Il direttore di gara fa bene a non ammonire in mancanza di chiara occasione da rete.

Minuto 48 - Tomori interviene in modo rischioso su Orsolini appena dentro l'area rossonnera. L'arbitro lascia correre valutando l'entità del contatto non sufficiente per dare un rigore. Grande rischio per il centrale inglese, ma in questi casi vale la decisione presa in campo.