Boban: “Aspettando di ripartire, il Milan ha messo a suo agio il Feyenoord”

Ieri sera il Milan ha perso 1-0 contro il Feyenoord a Rotterdam, nel match valido per l'andata dei playoff di Champions League . Dagli studi di Sky Sport, Zvonimir Boban ha commentato la prova negativa della squadra di Conceicao .

Le parole dell'ex rossonero

"Il Milan non lo si capisce dall'inizio della stagione: continua a essere una squadra senza identità, idee e che non sa interpretare una partita pesante e contro un avversario ben organizzato. Il Milan deve controllare la partita, soprattutto se giochi così offensivo: non avendo quasi mai la palla, aspettando di ripartire, il Milan li ha messi a loro agio. E' andata bene che il primo tempo sia finito solo 1-0". Intanto riviviamo Feyenoord-Milan con le pagelle di Crudeli...