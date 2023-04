Maggio inzierà con Milan-Cremonese a San Siro: la vendita dei biglietti

Il mese di maggio inizierà con Milan vs Cremonese per quanto riguarda le gare casalinghe dei rossoneri a San Siro

“Il mese di maggio inizierà con il Milan impegnato in due partite casalinghe consecutive, contro Cremonese e Lazio , sfide valevoli rispettivamente per la 33ª e la 34ª giornata di Serie A. L'ultimo precedente a San Siro tra Milan e Cremonese risale al maggio 1996 con i rossoneri che si sono imposti con un roboante 7-1; mentre contro la Lazio di Sarri sarà un big-match dal sapore di alta classifica”.

PREZZI E PROMOZIONI

“Il costo dei biglietti per Milan-Cremonese parte da 14€ nella fase abbonati e da 19€ in vendita libera. Inoltre, è attiva la Promo Friends – nei settori indicati a listino – che offre la possibilità di aggiungere un biglietto a 1€ per ogni biglietto intero acquistato”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito alla prima partita del Milan a San Siro nel mese di maggio. <<<Andiamo a vedere le pagelle di Tiziano Crudeli per Milan vs Lecce di ieri!>>>