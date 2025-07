Bianchin: “Il Bruges sta facendo capire al Milan che vuole di più”

Il giornalista Luca Bianchin ha parlato del Milan e di un caso di mercato ormai noto. Le sue parole.......

In esclusiva a La Gazzetta dello Sport il giornalista Luca Bianchin ha detto: “Il Bruges ha mandato un messaggio in bottiglia: i 33,5 milioni più bonus offerti dal Milan per Ardon Jashari non bastano. Prego aumentare ancora”.

Ancora le sue parole

“Il gran rifiuto non è ancora ufficiale o meglio, non è stato ancora recapitato al Milan, ma questo fanno intendere i dirigenti del club meno sopportato dai tifosi del Milan (e del resto, è un club che gioca in nerazzurro). In queste storie di mercato è meglio essere prudenti ma la posizione del Bruges sembra essere rimasta quella di sempre: Jashari, per loro, vale 40 milioni”.