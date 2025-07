Bianchin: “Estupinian sarà il terzino sinistro titolare del Milan”

Il giornalista Luca Bianchin ha parlato del mercato estivo del Milan. Sentiamo tutte le sue parole in merito...

In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato il giornalista Luca Bianchin il quale ha detto: “Estupinan viene dall’Ecuador, sarà il terzino sinistro titolare e prenderà idealmente il posto di Theo Hernandez, passato all’Al Hilal”.

Ancora le sue parole

“Ha 27 anni e ancora tanto calcio davanti. Il Milan e il Brighton a meno di sorprese si stringeranno la mano intorno a quota 18 milioni più bonus. Questo è emerso nelle ultime ore. Quanto all’accordo con Estupinan, non è un problema: il Milan e il terzino ecuadoriano, ex Villarreal, hanno già l’accordo per un quadriennale da 2 milioni e mezzo all’anno”.