Bianchin: “Tare prenderà le decisioni tecniche, è abituato a trattare con…”

Il compito del nuovo direttore : "Tare, se l'accordo diventerà realtà, ha davanti a sé un lavoro complesso: ricostruire il Milan e dare compattezza a uno spogliatoio che nell'ultimo anno ha reso molto al di sotto delle sue possibilità. Tare era in tribuna per la finale di Coppa Italia e ha visto un Milan che perde senza lottare, che non esalta i suoi campioni, che non riesce a essere squadra tatticamente e moralmente. Tutto questo dovrà cambiare e l'idea è farlo con un lavoro di gruppo, come dicono al Milan dai giorni dell'addio di Paolo Maldini”.

Profilo ottimale: “Geoffrey Moncada sarà il responsabile dello scouting, Tare prenderà le decisioni tecniche, Zlatan Ibrahimovic resterà il riferimento della proprietà, Giorgio Furlani sarà l'uomo chiave per le trattative e avrà l'ultima parola sulle scelte, come sempre in questi ultimi due anni. Funzionerà? Lo scopriremo tra un anno ma sicuramente per i milanisti sarebbe importante avere un direttore sportivo che al netto delle scelte del passato - le migliori? Sergej Milinkovic Savic, Luis Alberto, Miro Klose a parametro zero - sia abituato a trattare con i grandi club e possa diventare un riferimento per la squadra. Questo, più di tutto, è mancato negli ultimi 12 mesi: una persona che a Milanello gestisca la quotidianità, vigili sul rispetto delle regole decise dalla società e diventi uomo di fiducia per i calciatori". Invece ecco il pensiero di Amelia <<<<