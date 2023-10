Bergomi su Giroud: “Grandissimi gol, anche per demeriti degli azzurri”

Beppe Bergomi, ex difensore, ha commentato il match del Maradona che ha visto battagliare gli uomini di Pioli con quelli di Garcia...

Beppe Bergomi, ex difensore, ha commentato il match del Maradona che ha visto battagliare gli uomini di Pioli con quelli di Garcia. Queste le parole di Beppe ai microfoni di Sky su i due gol di Olivier Giroud contro il Napoli: "La difesa del Napoli non ha fatto bene sui gol del Milan, però i rossoneri hanno portato tanti uomini in area. Sul secondo gol, Giroud tiene bene lontano il difensore con le braccia, lo fa sempre. E' vero che i difensori azzurri potevano fare meglio, ma vanno dati anche grandi meriti a Giroud che ha fatto un grandissimo gol".