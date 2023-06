Berardi: “Ambisco a giocare in Champions, ma le cose si fanno in tre…”

Intervistato dai microfoni di Sportweek, l’esterno del Sassuolo e obiettivo di mercato del Milan Domenico Berardi ha parlato della sua carriera, dagli inizi ai momenti bui, passando per il sogno Champions League.

“E’ da un bel po’ di tempo che ambisco a giocare la Champions . Ma le cose si fanno in tre: chi vende, chi compra, e il giocatore. Mi sono accorto che è un po’ difficile mettere d’accordo tutti”.

“Io mi son portato dietro un’etichetta che non meritavo. Sì, ero un po’ istintivo, prendevo qualche cartellino di troppo, ma ero un ragazzo… Prendevo un calcio, non contavo neanche fino a tre, e reagivo. L’ho pagata per i primi 4-5 anni da professionista”.