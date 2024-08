L’ex Bellanova: “Tifo Inter, ma ringrazierò sempre il Milan per avermi…”

Il difensore del Torino Raoul Bellanova parla così a Sky Sport dopo il 2-2 di oggi contro il Milan : “Sapevamo che dovevamo fare una partita di grande sacrificio, a San Siro è sempre difficilissimo. Quando giochi contro questi campioni bastano due disattenzioni per prendere due gol, il mio l’hanno segnato come autogol, ma sono comunque felice di aver aiutato. Peccato perché potevamo portare a casa due punti in più”.

“Io tifo Inter, ma il Milan lo ringrazierò sempre perché senza di loro non sarei mai arrivato nel calcio che conta. Mi ha fatto crescere tanto come persona e come calciatore. Giocare su questo campo è sempre una grandissima emozione per me”.