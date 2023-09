Alle 14.30 ha parlato in conferenza Baroni in vista del Milan

Il tecnico dell'Hellas Verona Marco Baroni ha parlato poco fa in conferenza stampa in vista della gara contro il Milan...

L'Hellas Verona è pronto

Dopo un'ottima partenza in campionato l'Hellas Verona vuole confermarsi anche contro una big di questa Serie A come il Milan. Di fronte agli scaligeri ci sarà un diavolo pronto a dare la vita pur di portare a casa i tre punti. Il diktat dei rossoneri è quello di vincere a tutti i costi per tenere il ritmo delle squadre davanti.