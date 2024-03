Baroni guarda già al Milan: “Domenica abbiamo una partita difficile”

Ieri il Verona ha vinto lo scontro salvezza con il Lecce e i gialloblù saranno il prossimo avversario del Milan. Queste le parole del tecnico

Lorenzo Focolari Redattore 11 marzo 2024 (modifica il 11 marzo 2024 | 09:44)

Ieri il Verona ha vinto 1-0 contro il Lecce al Via del Mare, in uno scontro salvezza molto delicato. La squadra gialloblù nel prossimo turno sfiderà il Milan al Bentegodi. Marco Baroni dopo la partita ha parlato anche del prossimo impegno.

Le parole del tecnico: "Sono molto contento per i ragazzi, per la prestazione e per i nostri tifosi. Non abbiamo ancora fatto nulla, ora bisogna recuperare subito le energie perché domenica abbiamo una partita in casa nostra molto difficile e dobbiamo prepararla e affrontarla tutti insieme".

Baroni ha proseguito: "Il campionato è lunghissimo, non dobbiamo guardare la classifica, ma pensare al lavoro quotidiano e a migliorarci, perché è solo questo che potrà portarci a conquistare l'obiettivo che tutti vogliamo ottenere. Siamo davvero contenti per la vittoria, ma ora subito testa alla prossima partita. Bisogna avere costanza di risultati, ce ne sono ancora di pericoli e non abbiamo fatto niente. Guardare la classifica sarebbe un errore, dobbiamo pensare di salvarci all'ultimo minuto dell'ultima partita".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.