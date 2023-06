Baroni su Colombo: “Deve migliorare, ma può essere un patrimonio”

A proposito del suo potenziale, Marco Baroni, ex allenatore dei salentini, ne ha parlato ieri, a margine del Premio Maestrelli. Le sue parole: "Si sta parlando di ragazzi quasi tutti esordienti, alla prima esperienza in Serie A. Gli abbiamo cucito addosso un ruolo che non era proprio il suo, non lo aveva mai fatta, comunque lo ha fatto bene".