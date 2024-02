Baresi sullo Slavia Praga: “Non dobbiamo sottovalutarlo, squadra solida”

Franco Baresi , intervistato da Sky dopo il sorteggio degli ottavi di Europa League , ha parlato così dello Slavia Praga : "Non dobbiamo sottovalutare lo Slavia, sono una squadra solida. Hanno fatto un girone importante con la Roma, quindi dobbiamo prepararci bene. In Europa bisogna avere rispetto di tutti. Il Milan deve puntare ad andare lontano".

Sulla sconfitta di Rennes : "Dispiace sempre perdere anche se è stata una sconfitta indolore. Dobbiamo concedere meno. Avendo vinto 3-0 all'andata forse l'attenzione non era massima, ma sappiamo che nel prossimo turno dovremmo fare bene sia all'andata che al ritorno".

