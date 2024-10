Baresi: “Il Milan di Sacchi era spregiudicato, Berlusconi vero innovatore”

L’ex capitano rossonero Franco Baresi è stato intervistato da SportWeek, inserto della Gazzetta dello Sport. L’ex giocatore ha parlato degli allenatori che ha avuto in carriera: "Da ragazzino ho avuto maestri come Annovazzi, Galbiati, Zagatti. Poi, per 15 anni su 20, in prima squadra Liedholm, Sacchi e Capello”.