Baresi: “Ho piena fiducia. Quando sta bene la difesa è difficile farci gol”

Su Juventus, Inter e Napoli favorite: “L’Inter è partita forte ed è a punteggio pieno come noi. Sappiamo che hanno una rosa molto importante che ci ha sempre creato problemi. Loro sono i favoriti ma noi vogliamo diventarlo. Poi chiaro ci sono anche Napoli e Juventus, sarà una bella lotta. Mi auguro che il Milan riesca ad essere competitivo fino in fondo, poi è chiaro che ci sono tanti fattori che possono capitare in una stagione”.