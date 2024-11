Barella: “Italia? Sto bene, darò il mio contributo se il mister lo vorrà”

In esclusiva dal ritiro dell'Italia ha parlato Nicolò Barella che ha detto: “Nazionale? Sicuramente mi è mancata. Ci sono dei compagni con cui lavoro e sto da tanti anni quindi diciamo che è come se non me ne fossi mai andato. Qualcuno l’ho anche sentito, con altri sono compagno di squadra. Sto benissimo, li ringrazio per le bellissime partite che hanno fatto mentre non c’ero perché la situazione in cui ci eravamo lasciati, la mia ultima volta in Nazionale, non è stata facile soprattutto mentalmente e loro hanno dimostrato di avere grande forza”.