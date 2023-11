Balotelli: “Con Leao sarebbe stato diverso, ma il Borussia ha meritato”

Mario Balotelli ha commentato la sconfitta rimediata dal Milan martedì sera contro il Borussia Dortmund in Champions

Mario Balotelli è tornato a parlare del Milan e lo ha fatto dopo la sconfitta rimediata dai rossoneri in Champions League contro il Borussia Dortmund. L'attaccante ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TvPlay, analizzando vari temi di stretta attualità rossonera.

Sulla prestazione di Maignan : “Sul tiro di Adeyemi io penso che la maggioranza dei portieri si sarebbe aspettata una conclusione alla propria sinistra. Non è un tiro centrale, per inerzia ti viene da andare a sinistra. L’errore che ha fatto era aspettarsi il tiro proprio lì e anticipando il movimento si è fatto sorprendere”.

Sull’assenza di Leao : “Sicuramente se ci fosse stato Rafael Leao qualcosa in più il Milan l’avrebbe fatto, ma a vedere com’è andata la partita e gli highlights mi viene da dire che il Borussia Dortmund ha meritato”.

