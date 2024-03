Bakayoko: “Ritorno al gol? Al Milan non ho giocato molto…”

Tiémoué Bakayoko è tornato a parlare del Milan . Il centrocampista francese è tornato a segnare un gol dopo molto tempo e lo ha fatto ieri durante il match tra il Monaco e lo Lorient. Nel commentare la rete realizzata, il centrocampista non si è sottratto dal realizzare una stoccata al suo vecchio club.

“Mi sento sempre meglio. All’inizio della stagione ero piuttosto infastidito dagli infortuni. Ma bisogna ricordare che la scorsa stagione al Milan non ho giocato molto (solo tre partite, ndr). Il mio corpo ha dovuto riabituarsi a giocare le partite. Vedo che sto iniziando a tornare in forma”.

