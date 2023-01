È addio Bakayoko: il centrocampista va in Turchia dove lo aspetta…

Il mercato non dorme mai il casa Milan. Soprattutto dopo la figuraccia rimediata ieri sera contro la Lazio in Serie A. Se in entrata continua a far sognare il nome di Nicolò Zaniolo il quale sembra volere solo i rossoneri, in uscita Tiemoue Bakayoko è al passo d'addio e saluterà i compagni a Milanello entro poche ore e salvo clamorosi colpi di scena.