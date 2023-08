Baggio: “Le milanesi hanno cambiato tanto per rinforzarsi. Sull’Arabia…”

Roberto Baggio ha parlato in un'intervista rilasciata a Sportweek. L'ex attaccante del Milan ed ex Pallone d'Oro ha toccato diversi temi. La nostalgia del campo : "Invidio chi può ancora giocare a calcio. A me piaceva proprio tanto. Ogni tanto mi capita di pensare alla gioia che mi dava il fare certe cose con il pallone".

Questa estate è stata caratterizzata dalle offerte provenienti dall'Arabia Saudita. Come si sarebbe comportato Baggio: "Non so se avrei accettato un'offerta del calcio arabo. Ai miei tempi ho ricevuto offerte importanti dalla Spagna e soprattutto dal Giappone. Ma io avevo un chiodo fisso: la Nazionale. Ho voluto restare in Italia per conquistare sempre la maglia azzurra".