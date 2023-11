Avv. Florenzi: “La Procura non ha contestato scommesse sul calcio”

Le parole di Tognozzi: "Come abbiamo scritto nella nota inviata alle agenzie di stampa, a Florenzi non è stato contestato nulla per quanto riguarda ipotesi di scommesse calcistiche, si tratta di scommesse di natura personale che abbiamo chiarito, spero non ci sia altro, è una situazione molto simile a quella di Zaniolo. Non ci sono contestazioni di alcuna natura per quanto riguarda il mondo del calcio. Si dice 'spero non ci sia altro' per una questione di stile fino a quando l'indagine non si chiuderà . La Procura di Torino, come giustizia ordinaria, non ha inviato nulla alla giustizia sportiva. Poi questa potrà prendere iniziativa se ci dovessero essere dichiarazioni di qualcun altro, ma la Procura della Repubblica di Torino però non ha inviato nulla alla Federazione".