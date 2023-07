Milan, tanti auguri di buon compleanno a Mike Maignan

Il Milan ha avuto una stagione lunga, con alti e bassi. Ora la società si sta muovendo sul mercato per rinforzare la squadra. Un ruolo dove Stefano Pioli può stare tranquillo è quello del portiere . Anche nella scorsa stagione infatti Mike Maignan si è confermato come una certezza . La maggior parte dei momenti più difficili dell'anno sono coincisi con l'assenza per infortunio del portiere francese. Ma quando è tornato fra i pali, la difesa ha potuto contare sui suoi miracoli . Tra i tanti, i tifosi hanno scelto la più bella del 2022-23 : quella su Di Lorenzo , nella sfida dei quarti di Champions League contro il Napoli .

Gli auguri del sito ufficiale: "Una stagione che Mike, probabilmente, immaginava diversa. Il lungo stop da settembre a fine febbraio lo ha tenuto lontano dai campi, dalle competizioni e dai tifosi, ma non ha scalfito il suo carisma e la sua carica. Maignan è tornato in campo in occasione di Milan-Atalanta del 26 febbraio scorso, in tempo per essere decisivo a suo modo nel finale di stagione.