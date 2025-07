Milan, attenzione a Vlahovic: la Juventus ha preso una decisione…

Il Milan è alla ricerca di un nuovo centravanti da affiancare a Santiago Gimenez . E ormai non è un segreto che uno dei nomi più graditi da Massimiliano Allegri sia quello di Dusan Vlahovic , che ha allenato alla Juventus e di cui ha parlato bene in conferenza stampa lunedì.

Il serbo è fuori dal progetto tecnico del club bianconero e gli ultimi sviluppi lo confermano ancora di più. Come riferito da Sky Sport, infatti, la Juventus proporrà agli agenti di Vlahovic la risoluzione del contratto. In questo modo, infatti, i bianconeri non pagherebbero i 24 milioni lordi dell'ultimo anno di contratto.