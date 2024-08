Attenzione Milan, la dea fa sul serio per l’obiettivo Abraham

Vediamo le ultime da Casa Milan per quanto riguarda i rossoneri. Tra campo e trattative estive di mercato...

Dopo il grave infortunio occorso a Gianluca Scamacca, la dea si è buttata nuovamente a capofitto sul mercato ed avrebbe individuato Tammy Abraham come uomo giusto per sostituire il centravanti italiano che sarà out molto probabilmente fino al termine della prossima stagione.