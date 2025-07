Arsenal-Milan, che parata di Torriani! Tifosi impazziti

Il giovane Lorenzo Torriani ha effettuato una parata pazzesca al 75esimo minuto di Arsenal-Milan: vediamola di seguito

Si è appena conclusa l’amichevole tra il Milan e l’Arsenal a Singapore, la prima delle tre amichevoli in programma tra Asia e Pacifico.

La partita è stata vinta per 1-0 dalla squadra inglese, che ha trovato il gol al 53esimo con Saka. In generale la formazione di Arteta è apparsa migliore rispetto a quella di mister Allegri, essendo riuscita a creare più occasioni. I Diavoli hanno vinto invece la fase dei calci di rigore per 6-5.

I rossoneri hanno tirato per la prima volta alla porta avversaria al 69esimo con Leao. Tuttavia a sorprendere in casa del Diavolo è stata la prestazione di Terracciano tra i pali. Il portiere è stato chiamato a respingere varie offensive inglesi, riuscendo a evitare una possibile goleata.

Non è stata da meno però nemmeno la prestazione di Lorenzo Torriani, subentrato a gara in corso per sostituire proprio Terracciano in porta. Al minuto 75 il giovane ventenne si prende la scena con una parata clamorosa. Vediamola di seguito: