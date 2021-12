Milan, i tifosi sognano! È in arrivo dal Brasile il nuovo Kakà

Il Milan potrebbe acquistare a gennaio un gioiellino brasiliano. Viene considerato da molti come il nuovo Kakà.

Redazione Il Milanista

Il Milansi gode la sosta natalizia, consapevole di trovarsi in un’ottima posizione. I rossoneri hanno superato i partenopei nell’ultima gara di campionato e sono tornati al secondo posto in classifica. La vetta dista solo 4 lunghezze e conquistare lo scudetto non sembra un’impresa impossibile. La dirigenza sa di dover intervenire sul mercato riparatore invernale, per migliorarsi e rimanere competitiva. Ci sono infatti dei minimi cambiamenti da apportare, con la rosa attuale che però è già molto competitiva.

Nelle ultime settimane è emerso l’interesse dei rossoneri per un talento brasiliano. Il giovane ha solo 20 anni, ma ha già attirato l’interesse dei maggiori club. In molti rivedono in lui un giovane Kakà, che potrebbe approdare presto in Europa. Stiamo parlando diLuiz Henrique, che milita nel Fluminense. L’ala si è messo in mostra nel campionato brasiliano, dove ha disputato 33 partite ufficiali e ha messo a segno 6 reti e 2 assist. Inoltre è stato protagonista della Copa Libertadores e della Copa do Brasil. Viene considerato da molti come uno dei migliori giocatori della sua generazione, pronto a esplodere nei maggiori campionati. Il 20enne usa il piede sinistro e arriva al gol con estrema facilità.

Visto l’interesse suscitato all’estero, è molto probabile che Luiz Henrique decida di lasciare il Brasile già a gennaio. La società valuta il suo cartellino intorno ai 12 milioni, con la possibilità di trattare il prezzo. Maldini e Massara continuano a monitorare la situazione, con la speranza di portarlo a Milano. Il giovane infatti potrebbe occupare fin da subito il ruolo da extracomunitario. Dunque la società sembra aver trovato il profilo ideale per affiancare Saelemaekers. Al Milan spettano 45 milioni per la partecipazione in Champions League e una parte potrebbe essere usata proprio per pagare il nuovo Kakà.