Milan, apertura del Bayer Leverkusen per Xhaka: il punto sulle cifre

In questa fase del mercato, il Milan si sta concentrando in particolar modo sul centrocampo: una priorità è lo svizzero del Bayer Leverkusen

In questa fase del calciomercato, il Milansi sta concentrando in particolar modo sul centrocampo. Il Diavolo sta seguendo diversi profili, come Ardon Jashari, Javi Guerra e Samuele Ricci, ma una delle priorità è sicuramente Granit Xhaka.