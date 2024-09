Angelozzi su Brescianini: “E’ stato trascurato dai grandi club come il Milan”

Guido Angelozzi, ds del Frosinone, intervistato da Sky, ha parlato così di Marco Brescianini, ex centrocampista del Milan che questa estate il club ciociaro ha ceduto all'Atalanta: "E' un giocatore che per me è stato un po' trascurato dai grandi club, in particolare dal Milan visto che arrivava dal settore giovanile rossonero. Ha esordito in A, ma poi è stato ceduto più volte in prestito fino ad arrivare al Cosenza dove si è consacrato. Noi l'anno scorso lo abbiamo preso dal Milan che ha tenuto il 50% sulla futura rivendita. Mister Di Francesco lo ha valorizzato in modo pazzesco.