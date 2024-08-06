Ancora Jacobelli: “L’Inter è quella che si è mossa meglio sul mercato”

Il noto giornalista Xavier Jacobelli ha parlato della prossima Champions League e del nuovo format. Le sue parole...

In esclusiva a TMW ha parlato il direttore Xavier Jacobelli che ha detto: “Tutti vogliono giocare in Champions e la fatica fatta è un propellente giusto per fare sempre meglio. Il calendario imporrà una preparazione che sia mirata e possa consentire di dare il meglio in Champions. La sera del 30 agosto, alla fine del mercato, capiremo molte cose. Le società impegnate in Europa devono attrezzarsi nel modo migliore. Ci sono squadre come la Juventus che sta vivendo un’estate di rivoluzione radicale”.

Ancora le sue parole

“Chi si è mosso meglio sul mercato? L’Inter si è portata avanti col lavoro con Martinez, Zielinski e Taremi. C’è attenzione nei confronti di una [fncvideo id= autoplay=true]che sta cambiando tutto. Non rammento una sessione estiva con 9 giocatori in uscita. Il tempo passa, qui vedremo la bravura di Giuntoli, perché non sarà facile far uscire alcuni giocatori e poi sostituirli”.