Ancora Conceicao: “Penso che Reijnders non sia in calo, su Pulisic…”

L'allenatore del Milan Sergio Conceicao è intervenuto ai microfoni della conferenza stampa in vista della partita di domani Milan-Lazio

1 marzo 2025

Sergio Conceicao ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Milan e Lazio. Ecco il continuo delle sue parole:

Il momento di Reijnders e Pulisic:

"Penso che Tijji non sia in calo. Ha fatto anche gol a Torino. Lui è molto presente in costruzione, si inserisce in area. Sta giocando un po' più basso ma ha la libertà di andare in avanti come voglio io. Tutti possono dare di più, anche io. Tijji sta facendo quello che voglio io, Puli è diverso. Il giorno della partita col Bologna il dottore mi ha detto che non poteva iniziare la partita. In quel momento devo trovare la soluzione, devo spostare Musah e mettere Joao che non doveva giocare dall'inizio. Vi dico la verità. Ha un piccolo problema fisico da un mese e dobbiamo gestirlo, si vede nella sua freschezza fisica".

Il rendimento di Joao Felix:

"Lui è molto bravo tra le linee, secondo me delle volte con la voglia di toccare palla tante volte si sposta in zone in cui non serve: abbiamo bisogno di una seconda punta. Lui accetta che deve migliorare tutti i giorni qualcosa, deve essere più decisivo: non deve trovarsi lontano dalla porta come succede adesso. Deve fare la differenza negli ultimi trenta metri, stiamo lavorando su questo con lui così come con altri giocatori".

Sei già subentrato a stagione in scorso altre volte. Cosa pensi ora?

"Sono momenti e squadre diverse, ambienti diversi anche. Non è facile entrare a stagione in corso. L'ho già fatto, non solo in Francia ma anche in Portogallo e le cose sono andate bene. Qua è diverso l'ambiente, il paese, il campionato, la squadra. Non dico meglio o peggio, ma diverso".

Che partita sarà domani contro la Lazio?

"L'essere umano è pieno di ricordo, è normale. Ma anche se domani ci fossero stati i miei genitori a giocare con la Lazio io gioco per vincere. Li ringrazio per i tre anni stupendi, ma saranno avversari così com'è stato con Lazio e Inter. Baroni sta facendo un lavoro di qualità alla Lazio, ha un percorso dalla Serie C alla Serie A con più di 400 partite. Complimenti, sta facendo un buonissimo lavoro".

Contro il Torino tanti tiri in porta, col Bologna molti meno. Come si spiega questa differenza?

"Sono partite diverse. Volevamo fare più tiri, sicuramente, più gol, sicuramente. Ci stiamo lavorando. Dopo la Lazio abbiamo due settimane pulite per la prima volta, alcuni giocatori lavoreranno con me su cose a cui non hanno mai lavorato. Dopo la Lazio ci sarà un altro inizio di stagione".

Vuole un gioco con diversi lanci lunghi?

"Leao forse non si è spiegato bene dopo il Bologna... Il gol arriva su uno dei momenti di gioco in cui avevamo palla bassa e il Bologna ci veniva a uomo: dobbiamo sfruttare lo spazio per creare l'inserimento di altri giocatori. Poi in altre situazioni chiediamo altre cose alla squadra. Sono momenti diversi su cui lavoriamo, ma non è che vogliamo giocare sempre così. Leao ha parlato in modo specifico di quel momento di gioco".

Sul modulo work in progress:

"Qua si parla di calcio. Per il tempo che ho a disposizione io voglio sicuramente lavorare per giocare in un altro modo, da martedì comincerò a lavorare sul campo e non solo sulla lavagna. Lavorerò su un altro sistema senza dubbio. Nel mio passato ho giocato 433, 442, 4231, 352, 343, i giocatori si devono sentire a loro agio con e senza palla. Dobbiamo definire le nostre zone sugli avversari per sapere quando e dove pressare: si lavora sul campo. Sicuramente lavorerò, se avrò il tempo... È una battuta, sto scherzando. Ma per gli allenatori è così, è normale, fa parte della vita, non ho problemi".

C'è qualche domanda che non le abbiamo fatto ma che invece avrebbe voluto ricevere?

"La formazione no (sorride, ndr). La mia amarezza quando le cose non vanno bene... Non ci sto a perdere. La mia angoscia è la stessa angoscia dei tifosi. Qualche sfogo, qualche situazione a fine partita è collegata a questo e a questa voglia di vincere".

