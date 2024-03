Ancelotti ne è certo: “Bellingham ha qualcosa di Kakà…”

Questa sera il Real Madrid affronterà il Lipsia al Bernabeu, nel ritorno deli ottavi di Champions League . All'andata i Blancos avevano vinto in Germania col gol di Brahim Diaz . Ieri Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. L'ex tecnico del Milan ha risposto sul paragone tra Bellingham e Kakà .

" Dall'arrivo di Kakà il gioco è cambiato e sono cambiate le caratteristiche di chi gioca sulla trequarti . Ora c'è più fisico, 20 anni fa c'era più talento che potenza. Il calcio in questo senso è cambiato, il giocatore è evoluto, non è più uno specialista che sa fare tante cose. Costacurta ha ragione, Jude ha qualcosa di Kakà, sono d'accordo ".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.