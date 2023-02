Ancelotti: “L’età non conta, Maldini a 39 anni si allenava meno, ma…”

“Se un giocatore è capace non importa quale sia la sua età. Avere 17 anni non ti obbliga a giocare se non lo meriti e lo stesso vale al contrario per chi ne ha 35, 36 o 37. Quando ho lanciato un portiere di 17 anni, Buffon, è perché era bravissimo, e così lo è stato fino a 40 anni. Lo stesso per Paolo Maldini, quando aveva 39 anni si allenava una volta a settimana soltanto ma alla fine giocava lui perché era meglio degli altri”.

“Sappiamo quanto è importante la Coppa dei Campioni per questa società ma questo non significa che non lotteremo per vincere anche il campionato. Metteremo tutte le nostre energie per questo, per il resto non so che altro rispondere”.