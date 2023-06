Ancelotti sull’addio di Maldini: “La storia di un club va rispettata sempre”

Questa mattina, Il Giornale ha pubblicato un’intervista fatta a Carlo Ancelotti. L’ex allenatore (e giocatore) del Milan ha parlato della chiusura del rapporto tra Paolo Maldini e il club, ma non solo.

“Ha tolto il potere esclusivo all’arbitro, prendendo decisioni non in linea con lo spirito e la realtà effettiva del gioco. Il fallo di mano, ad esempio. Non c’è oggettività ma decisioni personali. Il VAR è male utilizzato, anzi è troppo utilizzato”.