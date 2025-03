Amelia: “Se il Milan dovesse cambiare allenatore vi dico chi prenderei…”

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > In esclusiva a MilanNews.it ha parlato l'ex portiere rossonero Marco Amelia che ha detto: "Non so se il Milan cambierà allenatore. Molto dipenderà da questa stagione. Se la scelta cadrà su Max posso dire che è un allenatore molto preparato, intelligente, che conosce l'ambiente e se dovessero cambiare guida al Milan lui è uno dei profili migliori per ricreare le basi".