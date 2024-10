Ambrosini: “Napoli solido, Maignan in ritardo su Kvaratskhelia…”

Le parole dell'ex rossonero

"Il Napoli come gioco non ha dominato in lungo e largo la partita, ma ha dimostrato solidità, che fa la differenza in questo momento di campionato. Il Napoli fa fatica per loro fortuna a prendere gol e davanti ha soluzioni per farli. E' una squadra quadrata. Come solidità mentale mette una candidatura ancora più forte. Maignan? E' sembrato partire un po' in ritardo sul tiro di Kvaratskhelia. Si capiva che avrebbe tirato lì. Strano perché lui con le gambe spinge...".