Ambrosini: “Dalla prova con l’Atalanta sono arrivati ottimi segnali…”

"Quella che precede il tramonto e che illumina San Siro nelle serate di primavera: in Champions te la godi solo se stai giocando i quarti o se sei più avanti… Per il percorso degli ultimi due anni in Europa, una vera gavetta, il Milan meriterebbe di andare avanti e di rimettere la testa nella cerchia dell’elite, la stagione cambierebbe colore. Dalla bella prova con l’Atalanta sono arrivati ottimi segnali: la squadra è cresciuta atleticamente e interpreta il nuovo modulo aggiungendo ogni volta un tassello delle “vecchie” caratteristiche. È solida, organizzata, ha più soluzioni in avanti, come succedeva fino a novembre".