Ambrosini: “Gattuso dà attenzioni alla fase offensiva, è meticoloso”

Ancora le sue parole

"Come tecnico è meticoloso, studia e si aggiorna. Dà attenzioni alla fase offensiva, su come far male all'avversario. Chi rifiuta la chiamata non deve più andare in Nazionale? Sono d'accordo. Poi non so ciò che farà Rino. Non penso che a settembre si riproponga la questione Acerbi. Un consiglio? Darsi un equilibrio motivo e provare a vivere le cose con leggerezza".