Ambrosini: “Allegri è una garanzia, so che è carico. L’arrivo di Modric…”

Sul ritorno di Allegri in panchina : "Max è una garanzia, sai perfettamente cosa vai a prendere con lui. So che è carico, estremamente carico, quindi ci sono ottimi presupposti anche se molto passerà da quello che la società gli metterà a disposizione”.

Sull’arrivo di Modric: “Per quanto riguarda Modric posso dire che i grandi campioni fanno sempre la differenza nel loro modo di essere. Un po' come Dzeko, ad esempio. Non gli puoi chiedere di trascinare la squadra per 38 partite probabilmente, ma una mano da tutti i punti di vista, anche verso i più giovani, la può dare. Ed è la mano di un campione. Non dimentichiamo poi che la scorsa stagione ha giocato tanto (57 partite, ndr), solo Valverde ne ha disputate di più nel Real e anche questo ha un valore”.