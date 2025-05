Allegri di nuovo in orbita Milan per il ruolo di tecnico?

Facciamo il punto sulla ricerca del nuovo allenatore per il Milan. Secondo le ultime anche Max Allegri sarebbe...

Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe anche Massimiliano Allegri tra i papabili tecnici per il Milan del prossimo anno. Dopo la stagione fallimentare vissuta con Paulo Fonseca fino a dicembre e con Sergio Conceicao fino ad ora, il diavolo è alla ricerca della ripartenza.

Allegri non è l'unico in lista

Massimiliano Allegri non sarebbe però l'unico tecnico in lizza per la panchina del Milan. La dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino anche Vincenzo Italiano che però il Bologna ha blindato a parole e vorrebbe tenerselo stretto.