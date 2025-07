Allegri: “4-2 contro il Liverpool? È stata una serata meravigliosa”

Il tecnico del Milan Max Allegri ha parlato dopo la vittoria sul Liverpool per 4-2. ecco tutte le sue parole...

In esclusiva a Milan Tv ha parlato Max Allegri il quale ha detto: “È stata una serata meravigliosa, ci sono stati 50mila tifosi allo stadio. È stata una bella partita, lo stadio è una struttura meravigliosa e siamo contenti di aver giocato qui”.

Ancora le sue parole

“La cosa più bella e più importante di cui sono contento di questi primi 20 giorni di lavoro è che la squadra ha un atteggiamento propositivo, ha alzato di molto il livello di sofferenza e questo fa sì che quando abbiamo la palla cerchiamo di giocare, quando non ce l’abbiamo tutti insieme si difende da squadra molto bene. Per quanto riguarda Leao è un giocatore forte, ha qualità straordinarie, credo che stia crescendo, è nell’età matura per poter fare una stagione importante”.